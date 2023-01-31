「2023台灣燈會在台北」交通管制。（交通局提供／楊亞璇台北傳真）

「2023台灣燈會在台北」交通管制。（交通局提供／楊亞璇台北傳真）

「2023台灣燈會在台北」交通管制。（交通局提供／楊亞璇台北傳真）

「2023台灣燈會在台北」交通管制。（交通局提供／楊亞璇台北傳真）

「2023台灣燈會在台北」交通管制。（交通局提供／楊亞璇台北傳真）

「2023台灣燈會在台北」於2月5日至2月19日舉行（2月1日至4日光、源、未來展區進行試營運），預期將吸引大量人潮，為確保遊客賞燈步行安全、鼓勵遊客使用捷運公車，台北市政府交通局及警察局經縝密會商後，調整交通疏導管制措施，並公布逛燈會三大交通攻略「搭捷運、坐公車、不開車」。

由於賞燈人潮可能溢出人行道，交通局指出，2月4、5、11、12、18、19日（週六、日）17時至23時封閉逸仙路（忠孝-仁愛）作為徒步區。另行經逸仙路之既有9線公車（含國道客運3線）將改道行駛於光復南路左轉。

交通局說，其中市區公車取消停靠仁愛路4段上「國父紀念館」（雙向）、市府路上「市政府（市府）」（雙向）共2站位，國道客運2088線取消停靠忠孝東路4段上「聯合報」（往西）站位。

交通局表示，中央展區及源展區可搭乘捷運藍線至國父紀念館站，光展區可搭乘捷運藍線至忠孝敦化站及忠孝復興站（含棕線），未來展區可搭乘捷運藍線至市政府站或捷運紅線至台北101／世貿站；在捷運綠線及台鐵松山站設有燈會2號線接駁公車直達展區。

交通局指出，展區周邊計有107線公車可抵達忠孝東路4段、光復南路、仁愛路4段及信義商圈；另特別規畫2線燈會接駁車，燈會1號線為展區巡迴接駁，燈會2號線由松山車站接駁至至展區，共有25輛電動低地板公車，尖峰5~10分鐘一班。

交通局說，行動不便人士可利用復康巴士客服專線0809-080650叫車或由現場5個站點候車，搭乘至展區範圍內任一處或松山車站。

交通局指出，展區停車位少，為降低周邊交通衝擊，9處公有停車場配合於2月1~19日平日17~22時及假日10~22時調漲費率為50-60元／小時，如府前廣場、松壽廣場、信義廣場、市民大道（復敦段）、市民大道（敦延段）、市民大道（延吉段）、僑安地下、松山高中及忠信廣場停車場。

由於展區停車不易且易壅塞，交通局呼籲遊客盡量善用捷運公車進入展區，若外縣市遊客必須開車，建議可駛至外圍停車場（如木柵動物園河川高灘地堤外停車場、南港展覽館停車場），相關停車場位置，停完車後再轉捷運至展區，可節省時間；人行道禁騎自行車，國父紀念館、市政府及香堤大道周邊人行道禁止騎乘自行車。

交通局說明，為維人潮安全及車流順暢，預擬疏導及管制措施如下：

一、國父紀念館周邊道路外側車道

(一)彈性封閉光復南路（仁愛-忠孝）往北外側1~2線車道、忠孝東路（光復-逸仙）往東外側1~2線車道、仁愛路（逸仙-光復）北側慢車道。

(二)以上封閉路段外側車道供行人通行，保留內側車道供車輛通行，仁愛路東往西快車道及公車專用道開放一般車輛及機慢車行駛。

二、光復南路（仁愛-忠孝）原規劃2處大客車下客區，如因人車潮眾多封閉車道時，改至大巨蛋（光復南路）上下客區臨停。

三、光復南路與光復南路290巷口往南禁止左轉。

四、遇展區周邊車流壅塞，機動實施外圍管制

(一)忠孝基隆路口平面車道禁止往南、忠孝東路5段22巷口禁止往南、松仁松高路口禁止往西、信義松智路口禁止往北、信義市府路口禁止往北、忠孝敦化路口禁止往東、市民光復南路口禁止往南。

(二)信義快速道路往市府方向僅大客車、計程車專用車道開放通行，其餘車輛僅能右行信義路、松德路。

(三)環東大道下基隆路匝道僅開放內（左）側車道，外（右）側車道管制。

(四)以上管制路段開放救護車、大客車、接駁車及當地居民車輛通行。

非往展區車輛建議改道行駛其他幹道

一、南北向：新生南北路、建國南北路、松信路、松德路、松山路等。

二、東西向：南京東路、八德路、市民大道、信義路、和平東西路等。

台北市政府交通局呼籲民眾不要開車來，搭乘捷運公車最省時，燈會詳細活動及交通資訊可至2023台灣燈會官網（tw-light.taipei）查詢。