AX60系列的第一個成員AX65，支援RISC-V最新的指令集擴展，例如純量加密(scalar cryptography)擴展指令集和位元操作(bit manipulation)擴展指令集。另外，AX65支援多核心叢集，其具有快取記憶體資料一致性管理(cache coherence)以擴展其效能。每一個核心都有64KB的專用指令和資料快取。該叢集最多可擴充至8個核心，並含有一個叢集內一致性管理器(in-cluster coherence manager)和一個可達8MB的共享快取。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌指出，經過數百家客戶的商業授權以及上百億顆嵌入AndesCore的晶片，晶心科已被證明是值得信賴的處理器IP供應商。晶心科的使命是持續提供全面而廣泛的處理器IP產品線，以支援從小型MCU到大型數據中心加速器等一連串的廣泛應用，同時提供高效的控制處理功能和強大的計算加速能力，包括運行在裸機、RTOS和Linux等環境。

蘇泓萌表示，本次推出頂級處理器AX60系列，進一步擴大晶心科的產品組合，AX65 在大型基準測試中，在相同的頻率下比前一代高端核心AX45提供了高出2倍的性能。此外，它能夠在7奈米製程下以2.5GHz的頻率運行，比AX45高出25%。憑藉性能的大幅躍升，AX65處理器可滿足當前高性能SoC中各種新興應用對提高控制處理器性能的需求。

晶心科指出，AndesCore AX65將於2023年的年中透過優先體驗計劃提供給特定客戶，並於2023年底上市開放對所有客戶授權。