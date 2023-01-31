中鋼舉辦新春開泰祈福典禮，由董事長翁朝棟擔任主典官，另由總經理王錫欽、執行副總經理黃建智以及中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，與公司各單位主管同仁及工會理監事共同祈求公司今(112)年生產順遂、銷售暢旺，全體同仁與協力人員平安健康，祝賀新的一年福兔呈祥、玉兔生輝。

翁董事長致詞時表示，中鋼自108年起將新春團拜改為新春開泰祈福典禮，藉由祈福儀式，懷感恩的心走過平安年，以虔誠的心迎接吉祥年，並向參加祈福典禮的主管同仁及工會理監事代表恭賀兔年吉祥，感謝公司全體同仁及協力人員過去一年的辛勞貢獻及付出。翁董事長亦指出，全球經濟自去年2月起受到俄烏戰爭、通貨膨脹、貨幣政策緊縮及大陸疫情封控等「灰犀牛」不利因素影響，鋼市自去年5月進入艱困狀態，面臨需求急凍及鋼價提升不易的總體大環境下，中鋼去(111)年自結合併營收4495.67億元，年比僅衰退4.01%，去年自結合併稅前盈餘達232億元，另也達到高級品銷售占比55%、營運成本降低59.86億元及工安零職災等經營目標，充分展現出中鋼的韌性，也繳出難能可貴的成績單。

翁董事長進一步說明，在鋼市展望部分，去年大陸動態清零措施解除前，世界鋼鐵協會(worldsteel)預估今年鋼鐵需求量達到18.15億噸，較去年成長1%，隨著升息與通膨的減緩，以及大陸解封下，全球粗鋼需求可望上修；另在供給端部分，World Steel Dynamics(WSD)也預估全球粗鋼產量為18.22億噸，較去年減少1.5%，加上冶金煤及鐵礦原料價格處於高檔，國際指標性鋼廠陸續調漲鋼價，中鋼亦適度調漲今年2月盤價，鋼市U型復甦成型，可望脫離谷底。

此外，中鋼已提出「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」之新願景，另以未來事件表進行情境模擬，以10年後的中鋼來看今日的營運，今年除了宣示未來10年的經營策略，並將「數位轉型」及「低碳轉型」列為重點工作，期許公司在海水淡化成本降低、光電儲能系統增置及ERP 2.0系統開發等方面加速推展，以落實「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營發展雙主軸，並期勉各單位主管持續為公司培育人才及經驗傳承，在各種挑戰與變動中以正向態度並肩同行。

陳理事長致詞時則指出，中鋼以高標準及嚴謹措施來預防工安事故，期勉全體同仁及協力人員維持重大零職災的好成績。此外，公司今年面對許多大環境的挑戰，期盼今年可以一一突破，營運漸入佳境，績效表現超越去年，並持續扎穩中鋼永續經營根基。