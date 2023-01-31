周二日經225指數收盤下跌106.29點或0.39%，為27327.11點，指數在開盤一度上漲，並在本月錄得上漲4.72%的好成績。東證一部指數跌7.13點或0.36%，為1975.27點。

IwaiCosmo證券的投資研究部門總經理Shoichi Arisawa說，投資人在聯準會會議和美國通膨數據公布之前，表現較為謹慎。「在日本的財報季公布的高峰期，投資者的關注焦點在於個別的股票，而不是整體行情，這就是為什麼市場沒有方向性。那些前景看好的股票上漲，前景黯淡的則下跌」。

在個別股票中，佳能下跌1.85%，報2893日圓，該相機製造公司公布的年度獲利預期，令投資者感到失望。

在東京迪士尼樂園的營運商Oriental Land上調年度淨利預期之後，股價大漲3.45%，報2萬1580日圓。

日產汽車升2.1%，報463日圓，該公司與法國合作夥伴雷諾汽車宣布全面改革雙方長達20年的合作關係，並將雙方置於平等地位。

銀行股跌2.28%，為表現最差的板塊，其次為油氣股跌1.83%。