苗栗縣苗栗市代會主席陳仁杰以1票之差勝選，同選區代表落選頭梅雯霞，質疑投開票所開票記錄紙，跟苗栗縣選委會的公告票數不符，因而提出當選無效之訴。苗栗地方法院31日開庭，勘驗有爭議的開票所，核對票數無誤，但雙方委任律師各持意見，因此院方決定將再擇日開庭，並傳喚相關人員釐清。

九合一選舉中，苗栗市第4選區市民代表選舉，陳仁杰獲得1218票勝選，梅雯霞獲1217票以1票之差敗選，梅雯霞指第50、63投開票所的開票記錄紙，跟選委會公告的票數不一，因此梅認為有爭議題起訴訟。

苗栗地方法院今天開庭審理，在陳、梅及雙方委任律師前，重新拆封投開票所的開票記錄紙及總投開票表，並勘驗票數無誤，但梅雯霞律師仍質疑有效及無效票認定有爭議。

梅的律師指出，第50投開票所開票紀錄紙原是39票，後來改為38票，因而出現有效及無效票認定爭議，要求勘驗此投開票所選票。但陳仁杰律師認為對方無明確證據佐證，並沒必要驗票，雙方律師數度攻防。法院則決定將傳喚第50投開票所主任管理員、唱票及計票員進一步釐清，將擇日再開庭。