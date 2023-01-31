青花驕靠著獨特鮮麻湯頭誘人食慾，到2月5日前至王品瘋美食App領券可享用餐折扣。（王品集團提供）

這一鍋皇室秘藏鍋物推巨量套餐好康，肉品、海鮮等逾30道佳餚滿足多人味蕾，還能現省破千元。（這一鍋提供）

天冷激發吃鍋慾望，經過聖誕、跨年與農曆新年後，火鍋品牌業績逐週成長至少1成，不過主計處統計，去年12月外食費大漲2.39％，創81個月來最大漲幅，其中火鍋類漲幅最劇，超過4％，且漲聲恐怕還會持續。在民眾紅包錢狂噴後，火鍋業者推一系列優惠安撫荷包，包括壽星神仙牛吃到飽、巨量套餐現省千元等，也間接替228連假暖身。

先前連假訂位數超過9成的馬辣集團，搶先推出2月壽星優惠，消費者中只要含當月壽星同行，並提前至少一日訂位和告知參加活動就能大飽口福，到旗下新馬辣經典麻辣鍋用餐可享全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽，感受油花分布均勻的甘甜肉質。

主打美、澳和牛創新吃法且較平價的涮樂和牛鍋物，則推壽星來店全桌每成人贈「九孔鮑魚」，一次爽享海陸美味；問鼎則是含壽星4成人同行，每人消費滿800元即贈「生日肉蛋糕」，以澎湃肉量製成蛋糕造型更顯創意，擄獲肉控壽星的味蕾。

以青花椒作湯頭主角，口感鮮麻香甜的青花驕，讓不習慣重口味的消費者也能大口品嘗，即起至2月5日到王品瘋美食App「優惠好康專區」領取活動票券後，可於2月24日前平日到店用餐，單筆消費滿1000元可現折100元，最高可折1000元。

這一鍋皇室秘藏鍋物至2月19日前，推出升級版的「尾牙春酒盛宴」，神仙牛肉、台灣黑豚1983豬五花、海鮮等超過30道佳餚，原價8354元下殺83折，10人份套餐只要6988元，適合多人團聚享用。