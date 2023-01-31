直播》宣布邊境防疫鬆綁政策 指揮中心召開臨時記者會

新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心監測，大陸入境陽性率已大幅下降，指揮官王必勝今日宣布，將在2月7日起取消大陸4點直航入境、小三通的唾液採檢，另大陸啟程自港澳轉機者，可免除提供PCR、快篩報告。此外，機場發放的免費快篩，也將從改劑減為1劑，民眾若有需要，可至通路購買。

王必勝今表示，2月7日起將取消自大陸來台旅客唾液PCR採檢，4點直航入境者，唾液採檢的陽性率已從2成降至1%，持續下降中，上周平均2%，今日則是1%，陽性率已經很低。入境採檢的目的是為做定序，但如今陽性個案數少，定序的檢體也下降。目前入境者高達9成8都為BA.5、BA.7，都不是新的變異株，BA.5、BA.7在世界流行了好幾個月，對於病毒的性質也已更加了解。

台灣與其他國家不同之處在於未開放大陸觀光客入境，因此唾液PCR措施實施對象以國人居多。王必勝表示，7日取消採檢，除了4點直航，小三通和金馬專案也一併實施。未來小三通專案的實施對象、範圍，將由陸委會通盤檢討。

此外，王必勝也說，大陸啟程經港澳轉機來台者，原要求檢附48小時PCR、24小時快篩報告，也將一併取消。另機場發放的4劑快篩也改為1劑，原因是國際疫情趨緩，約下降了20%，且未有嚴重威脅的變異株，目前境外移入個案佔總確診比例0.4～2.2%之間，相當低。

至於14天內有症狀的旅客，王必勝表示，機場本來就有發燒篩檢站，會唾液篩檢和處置，目前快篩通路普及，購買便利，若有其他的需求，就請民眾到通路購買。針對0+7從2天1次採檢，改為有症狀再檢驗，指揮中心明天將公布完整資料。