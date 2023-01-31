前副總統陳建仁今（31）日正式上任行政院長，國民黨台北市議會黨團書記長秦慧珠認為，改組後的內閣上上下下都是毛病，其中問題最大的就是陳建仁，論文抄襲案多年來懸而未決，但甫接任民進黨主席的賴清德表明黑金、學倫是首要解決的兩大問題，但他的管轄範圍可以包括行政院嗎？如此「短命內閣」只是蔡英文總統垂簾聽政、苟延殘喘的工具，賴清德成了最大輸家。

秦慧珠說，在民意、輿論、民代，又催又罵又嫌了整整兩個月之後，民進黨才推出內閣換人的名單，但這份從總統、閣揆、部長都表現得「心不甘情不願」的名單，讓人民覺得既無誠意，又無亮點，乏善可陳到連雞肋都不如。改組後的內閣從閣揆到閣員，甚至到各部會副手，沒有一個身上不帶毛病的，更被各界給予「不倫內閣」、「高端內閣」、「抄襲內閣」、「護航內閣」等封號，幾乎沒一句好話，而其中問題最大的，就是閣揆陳建仁 。

秦慧珠指出，陳建仁由中科院「留職停薪」借調行政院，創下中華民國官員「借調」的最高職位，而且借調手續未完成就走馬上任， 要是換成一般公務員可以嗎？這種「上樑不正」的情形，擺明了就是耍特權。尤其行政院長主管法務部，陳建仁上台後檢調單位查高端疫苗的弊案還追查得下去嗎？因為「上上級」是護航高端最積極的人，其他副閣揆、閣員都是「高端俱樂部」的成員，檢調單位有幾個膽子還敢嚴辦下去？而就算辦了，民眾會相信檢調辦出來的結果嗎？

秦慧珠表示，賴清德說「黑金」、「學倫」是當黨主席首要解決的兩大問題，但賴的命令可以出「民進黨大門」嗎？管轄範圍可以包括行政院嗎？高端弊案沒有「黑」與「金」嗎？賴清德這個黨主席該怎麼「辦」？陳建仁的論文抄襲案多年來懸而未決，賴清德可以解決嗎？還是從此閉嘴不言，縮手不做，繼續在黨主席職位上當個「兒皇帝」，在總統職位上當個「大阿哥」呢。

秦慧珠嘆，陳建仁已讓賴清德從此斷手閉口，再加上「中生代的大阿哥」鄭文燦擔任副閣揆，在陳建仁沒有獨當一面的執政經驗，又不擅長「喬」派系利益，鄭勢必會當個不怕弄髒手的白手套兼黑手套，而賴清德還敢說也犯了「學倫」重罪的鄭文燦好棒，民進黨「深慶得人」嗎？至於終於被「小英媽媽」暫時放棄的陳明通，不當國安局長後，「陳教授」的學倫問題，賴清德要如何解決？有解決管道嗎？

秦慧珠強調，現在這個內閣的壽命再長也不會超過明年5月20日，註定是個短命內閣，先天不良，後天失調，完全不值得期待，但有意競選總統的賴清德，看著這樣的內閣，能高興得起來嗎？新內閣只是「小英媽媽」垂簾聽政、苟延殘喘的工具，不是賴清德主席賴以更上層樓的幫手，所以，內閣改組賴清德成了最大輸家，當然全國民眾也輸了，不是輸給賴清德，而是輸給「小英媽媽」和她的寶貝們。