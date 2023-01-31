普丁去年底在視訊會議中邀習近平訪俄

俄羅斯外交部說，隨著俄烏戰爭1周年將近，中國大陸國家主席習近平預料今春將訪莫斯科。

據《南華早報》（South China Morning Post）31日報導，俄羅斯外交部周一在聲明中說，習訪俄將是雙方議程上的「大事」。然而，北京尚未證實相關說法。

俄羅斯去年2月24日出兵攻打烏克蘭，受到西方國家制裁。而去年12月時，普丁在年底視訊會議中，不僅邀請習近平訪問，兩人也重申，將在包括貿易和能源等多方面合作。

Russia says Xi Jinping will visit Moscow around Ukraine war anniversary https://t.co/q7tk4pxdoe — South China Morning Post (@SCMPNews) January 31, 2023

要是習真的訪俄，這將是他自2019年6月赴聖彼得堡出席為期3天的經濟論壇以來，首度訪問俄羅斯。而兩人最近一次見面，是去年9月在烏茲別克出席上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）高峰會舉行會外會時。

俄羅斯國營新聞塔斯社（TASS）引述外交部的話說：「今年中俄將攜手，加強並進一步促進兩國政府的雙邊關係。」聲明中說，眾所周知，普丁已邀習今年春天正式訪俄。而據他們了解，這將是雙方2023年議程上的大事。

莫斯科預期，隨著中國放鬆新冠措施，雙方將恢復面對面交流。而相關消息傳出，正值美國國務卿布林肯（Antony Blinken）準備這周末在北京與中方外交官員會面之際。不過，分析家懷疑，這次中美外交官員會面，在修補雙方關係上會有任何實質進展。

十幾年來，中國一直是俄羅斯最大的貿易夥伴，而西方因俄羅斯對烏克蘭動武，加以制裁後，中俄貿易量更是飆升。而就在俄烏戰爭周年逼近之際，俄羅斯是中國最大的石油供應國、第二大天然氣供應國和第四大液化天然氣供應國。