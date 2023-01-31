法國總統府27日舉辦農曆新年晚會，巴黎律師公會登錄律師詹文睿在台灣駐法代表吳志中推薦下，一同出席盛會，詹文睿事後在臉書發文分享與馬克宏互動的經歷，透露馬克宏聽到「台灣」時眼睛一亮，更緊握他的手說，「請把電動車和半導體帶來法國！」引發業界熱烈討論。不過根據了解，至今還沒有晶圓大廠主動表態想在法國設廠，主要有3大關鍵問題。

ETtoday引述業界人士說法指出，馬克宏想要台灣晶圓廠商去德國設廠，難度應該很高，首先，人力成本就是一大問題；再者，目前歐洲還沒有如此龐大的晶片需求，也沒有美國那樣強大的政治壓力，可以讓晶圓廠願意承受高昂成本前往設廠。最後一個關鍵則是，雖然歐洲也推晶片補助法案，但其實這些補助對晶片廠來說如同杯水車薪，成本根本不可能壓低多少。

業界人士說，台灣晶圓大廠要到歐洲設廠，法國可能不會在考慮名單內，真的要去，也會選東歐這類人力成本、地更便宜的地方，或是德國，因為德國車廠聚落對晶片有很高的需求。

值得關注的是，台積電位在亞利桑那州鳳凰城的新廠上月初舉辦移機典禮，當時包括美國總統拜登、蘋果執行長庫克等都出席，美國財經媒體則撰文指出，上述這場活動的場景意義重大，分析2022年是全球晶片製造商的重大轉折年，製造商的策略重心正在改變，重視政治將甚於技術發展，若未能適應這個賽局的業者，將失去競爭力。