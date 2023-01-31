現年45歲的台灣女星傅天穎昔和陳子強有過一段5年的短命婚姻，離婚後因形象受挫離開演藝圈，2021年曾在臉書上寫下「我要結婚了」引發關注，事後澄清是與新事業結婚，近日被網友直擊在街頭發傳單，現已在房仲業工作許久。豈料，她近日在IG上曬出的照片，竟不見往日性感身材，圓潤模樣讓外界難以認出當年「奀妹」的風采。

傅天穎曾因參演廣告而一舉成名，在其中扮演的角色名「奀妹」更成為外界給她的封號，在香港歌壇及戲劇上都有不錯的發展。她年輕時因甜美的外型以及火辣的身材名氣相當火爆，豈料於2008年與陳子強結婚後，婚姻情況卻風波不斷，不止四度鬧離婚，更於日後與其他緋聞對象在公園裡發生「親密關係」而使形象受到重創，黯然離開演藝圈。

據了解，傅天穎在因緣際會下於房仲業發展，且收入不錯，接受媒體採訪時，也指出打算在房仲業站穩腳步。在她的個人IG上，可發現她分享工作時的日常。豈料，她日前曬出自己宣傳工作的照片，只見照片中，她的臉頰相當圓潤，身形也看似有些臃腫，與過往的苗條身型差異頗大，讓外界看了相當震驚。

不過她今(31)日稍早前，也更新自己的近況照，指出：「過年沒胖，竟瘦了2公斤。」或許未來某日還能再見到她瘦回昔日的美貌。