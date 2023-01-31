根據美國再生能源交易調研公司LevelTen Energy統計，上季太陽能合約行情價，也就是俗稱的PPA（再生能源購電協議）年增33.3%，季增8.2%。這種企業買家與綠電業者簽訂的長期購買合約，具有價格穩定以及來源明確等優點。

因供應鏈受限影響，使得有些美國面板業者無法完全享有拜登總統已簽署通過的通膨降低法（IRA）內，因應氣候變遷的部分優惠條款。擴大補助再生能源項目的IRA，也讓上季風電PPA價格不再上漲，反而季減1.9%，是2021年初以來首次走低。

從過去半年迄今，受限美國法律禁止從中國大陸新疆地區進口到美國，故美國海關在當地港口，已扣押好幾百批太陽能零組件貨物，也讓太陽能價格應聲大漲。這個叫做防止維吾爾人強迫勞動法（Uyghur Forced Labor Prevention Act），是確保新疆維吾爾自治區製造的產品不會流入美國市場。

LevelTen Energy表示，這些貨何時能清關以及要延遲多久才能拿到，現在都說不準，故PPA價格上漲就是在反映此點。目前看來，市場對太陽能需求仍強勁，價格可能要等到2023年下半年才會趨穩。