閣揆陳建仁因過去掛名投書國際期刊的文章涉嫌抄襲，引發議論。對此，國民黨立委賴士葆點名前教育部長蔣偉寧、前國防部長楊念祖都曾因論文問題請辭，並直呼：「陳建仁的標準是否太低了？」

賴士葆今(31)日在臉書指出，陳建仁被台大學倫會認證抄襲，行政院發言人陳宗彥卻表示陳建仁只是掛名，言下之意不需負什麼責任，「那他當年為何要請辭下台？」相較於前教育部長蔣偉寧、前國防部長楊念祖都因論文問題請辭，賴士葆直呼，陳建仁的標準是否太低了？並認為蔡政府正副閣揆都涉及論文抄襲問題，無恥程度創世界紀錄。

國民黨立委王鴻薇昨表示，陳建仁掛名投書國際知名期刊《Cancer》，被期刊編輯指稱「涉嫌抄襲」，當時他自行請辭國科會主委，台大醫學院學倫會也認證抄襲，但民進黨居然因為共同作者掛名，護航陳建仁跟抄襲沒有關係。王鴻薇痛斥，如果沒有道德瑕疵，陳建仁當時為什麼要請辭？當時的台大學倫會認證抄襲，難道是假的？「掛名就要負責，不是當閣揆就有免死金牌」。

針對此事，陳建仁稍早回應表示，確實是個抄錄疏失的論文，被期刊審查者同意刊登，沒有抄襲問題，是很好的論文。