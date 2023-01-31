停管處已確認該處是停車格，但因為略有褪色，春節前也前往補繪。（台北市議員李明賢研究室提供／李奇叡台北傳真）

台北市一名騎士把機車妥善停放在機車格內，卻仍遭警方開單，原來是因為白色的停車格線褪色導致，但該騎士控訴，員警到場後仍堅持開單，還要求他自己去申訴，實在無法理解，接獲陳情的國民黨台北市議員李明賢批，這如同民眾被市府單位搶錢，要停管處、警方都要檢討，不該繼續揩民眾的油。

李明賢說，停車格雖褪色，但仍是肉眼清楚可辨識，陳情騎士卻當場被警察開單告發，根本就是冤枉亂開單，難道是政府在搶錢嗎？而當事人也控訴該警察執勤態度有問題，明明當事人已經告知「機車停在車格內」，警察仍堅持開單並告知「可以去申訴」，讓陳情騎士無法理解，因為明明是合法停車，卻還要被開單。

李明賢表示，停管處已確認該處是停車格，但因為略有褪色，春節前也前往補繪，罰單部分則由裁決所來判定，被判免繳機率很大。警方則指出，該停車格設置於人行道，員警是接獲檢舉「機車停放人行道」而前往告發，也因為格線模糊而導致誤開罰單，目前已將罰單撤銷，也會對被控訴態度不佳的員警加強教育訓練。

李明賢指出，這件事有兩大問題，首先，類似停車線模糊遭開單已非單一個案，除非當事人送裁決所申訴，否則類似「冤案、錯案、假案」應該還不少，這形容停車陷阱，動輒就是600元罰單；另外，包括停管處維護不足、警方執法都要檢討，不該繼續揩民眾的油。

李明賢強調，公務單位自認為一樁小事，對民眾可是大事情，就如同陳情人春節前被市府單位誤罰600元，對民眾感受就是市府搶錢，難道不是嗎？