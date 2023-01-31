英國王室即將在5月6日為國王查爾斯三世（King Charles III）舉行加冕典禮，查爾斯力求成為「人民的國王」，據悉此次他的加冕典禮有可能首度對外公開最神聖的「塗聖油」儀式，也就是大主教將聖油塗抹在他的手、胸口及頭上，不過這意味著查爾斯必須在大眾面前「露胸」，讓王室人員驚愕不已。

綜合英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）、《每日郵報》（Daily Mai）報導，英國君主加冕時，英格蘭教會（Church of England）主教長坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）將聖油從聖油瓶倒入勺中，接著用手將聖油塗抹在新君主手上、心上及頭上的儀式，堪稱典禮中最神聖、莊嚴且最私密的儀式，過去從未在大眾面前展示過。1953年已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）加冕、被塗抹聖油時，王室人員在她的頭上罩了一件金色布罩，以保護女王的隱私，當年塗抹聖油的畫面也沒有在電視上播出。

已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）1953年的加冕典禮，女王塗抹聖油儀式出現在7:45，不過畫面一下子帶過。

不過《每日電訊報》報導，英國皇家刺繡學院（The Royal School of Needlework）正在製作另一件頂部為透明的新布罩，讓查爾斯有不同選擇，如果他決定使用新款透明布罩，屆時攝影機將能拍攝塗聖油儀式，從未公開的神聖儀式也將首度呈現在世人面前。

據悉目前查爾斯尚未決定使用哪一件布罩。

值得注意的是，對外公開塗聖油儀式也為查爾斯當天穿著哪一件服飾進行加冕構成問題，女王當年加冕時換了好幾套服裝，在塗抹聖油時，她穿了一件低胸禮服。

報導指出查爾斯可以選擇穿著傳統的加冕禮服，也就是由天鵝絨、絲、錦緞、貂皮、以及滿滿刺繡製成的豪華長袍，他也可以穿著軍裝，或者兩者同時穿戴在身上。

上圖為2005年查爾斯穿著皇家海軍上將（Admiral of the Fleet）制服資料照。（資料照／TPG、達志影像）

Prince Charles in the uniform of Admiral of the Fleet. pic.twitter.com/yTj8Vab5Db — Richard Palmer (@RoyalReporter) December 10, 2019

不過如果屆時74歲的查爾斯選擇穿著軍裝，他必須為了公開聖油儀式而「裸露胸部」，這讓王室人員「驚慌失措」。最簡單的選項就是他穿著英國皇家空軍元帥（Marshal of the Royal Air Force）制服，因為制服內為襯衫，可輕易鬆開領帶，王室人員最怕他穿皇家海軍上將（Admiral of the Fleet）的雙排扣制服，不過目前看來，查爾斯似乎最愛這套。