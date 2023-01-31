基隆市政府推出兔年元宵提燈，送給全市公立幼兒園的小朋友們，祝願孩子們都平安、健康成長。（張志康攝）

基隆市政府推出兔年元宵提燈，送給全市公立幼兒園的小朋友們，祝願孩子們都平安、健康成長。（張志康攝）

為迎接即將到來的元宵佳節，基隆市政府31日推出象徵「財到運到福兔到」的「福兔迎祥」小提燈，自2月1日起，發放給基隆市本市公立幼兒園小朋友，讓孩子們感受傳統元宵節提燈籠氣氛。

基隆市長謝國樑表示，基隆是個有愛的城市，2023年適逢農曆兔年，兔子是新生命和興旺發達的象徵，善於跳躍，在障礙面前總是一躍而過，寓意超越自我、邁向成功 !今年特別推出「福兔迎祥」小提燈，祝福大家「鴻兔大展、兔躍新程」。

觀光及城市行銷處表示，今年兔年生肖小提燈，以手拿象徵祝願和好運的紅包，搭配財源滾滾的元寶，祝賀提著燈籠的人都平平安安、富貴吉祥。小提燈選用環保材質，只要按照英文字母依序組合就能拼裝完成，非常適合親子共同DIY，一起快樂過元宵。

31日上午的記者會中，謝國樑特別把「福兔迎祥」小提燈，親自發放給過港幼兒園的小朋友們，也祝福孩子們都能平安、健康成長。