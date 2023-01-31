陳男將毒品丟進水溝蓋中。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄陳姓男子騎車遇警方攔查，但過程中他總是把手放在口袋，員警要他把口袋的東西拿出來，他嘴上說「沒什麼」下一秒手仍插在口袋中突然轉身朝水溝衝去，奮力丟進1包東西，但他自以為丟進水溝就沒事，員警抬起水溝蓋後果真發現1包毒品，想賴也賴不掉。

33歲的陳姓男子29日晚間8時許，騎機車行經高雄市小港區山田路，因安全帽帽帶未扣，警方上前攔查他，發現他神色緊張，盤查過程中，他總將手插在口袋，令員警起疑。

員警質問蹲在地上的陳姓男子，口袋裡是不是有違禁品，要他把東西拿出來，陳姓男子口中雖否認，直說：「沒什麼」，但下一秒卻轉身將手中1包不明物體丟進水溝中，來不及反應就被員警壓制在地，質問：「那包是什麼！」

嘴硬的他仍不肯乖乖坦白，員警隨後抬起水溝蓋後，發現1包夾鏈袋，將人和物品帶回派出所，驗出是安非他命，將他依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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