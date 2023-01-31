此筆債券發行將由台、日兩地對ESG投資具有高度興趣的機構投資人認購，提供中美洲銀行的環境及社會專案資金。中美洲銀行於2019年訂定「綠色債券框架」、2020年訂定「社會責任債券框架」，並在2022年訂定「綠色暨藍色債券框架」，以上債券框架之訂定皆符合國際資本市場協會（International Capital Market Association, ICMA）之綠色債券原則以及社會責任債券原則。

中美洲銀行將運用此次募得資金，挹注於適用範圍內之融資專案，主要包括：藍色債券框架下的水資源保護、永續水資源管理、再生能源、藍色經濟與自然保育；在社會責任債券框架下，優先挹注基礎服務取得、創造就業機會、社會經濟賦能、可負擔的基礎建設、糧食安全與永續糧食系統等。

日本及台灣的機構投資人認購中美洲銀行的ESG債券系列，展現對中美洲永續發展的支持，這也是花旗環球證券的台、日團隊，首次攜手合作ESG債券之銷售。

花旗環球證券（日本）金融機構銷售事業群負責人松本圭太（Keita Matsumoto）表示：「隨著區域藍色經濟策略重要性日益提升，花旗日本很高興此次有機會和CABEI及一線投資者在藍色債券上共同合作。花旗日本是ESG私募債券的先驅，自2021年起已主辦多筆藍色債券，未來我們也將繼續為全球的藍色經濟發展貢獻心力。」

花旗台灣金融市場事業群負責人馮淑儀表示：「全球ESG永續風潮日盛，花旗觀察到，企業追求獲利時，對ESG金融商品興趣也與日俱增，甚至願意跨越國界，發揮影響力投資。此次花旗團隊不僅募集台日兩地投資者，跨海參與中美洲的基礎建設，更是因應氣候變遷及推動永續發展的作為。自1997年起，花旗台灣便協助CABEI發行台幣計價債券，雙方已建立起深厚合作關係。」