每年的11月到7月是蓮霧的盛產期，內科醫師傅裕翔在臉書粉專指出，蓮霧不僅好吃，還有5大好處，包含改善便祕、控制血糖、幫助減肥、利尿排毒，還可以改善腸道環境。

▎改善便祕

蓮霧含有的膳食纖維和果膠能幫助消化、保護腸胃道並促進腸胃道蠕動，增加糞便的保水性並軟化糞便，搭配粗纖維豐富的食物可以改善便祕。

▎控制血糖

蓮霧的糖分相對較低，每100公克含5.8克糖，建議糖尿病患者可以在飲食中做替換；不過如果是改良過、甜份較高的品種，或是單顆重量就很重的蓮霧，還是要忌口，不要吃太多。

▎幫助減肥

蓮霧每100公克只有35大卡，在水果中屬於熱量較低的，且蓮霧含有的膳食纖維和水分也容易讓人產生飽足感，如果在飯前食用，可以減少正餐的進食量，達到控制熱量的目的。

▎利尿排毒

蓮霧有九成都是水，豐富的水分可利尿、加速水分代謝，加上膳食纖維能夠幫助軟化糞便、改善便祕，讓毒素停留在身體的時間減少，降低毒素被吸收的機率。

▎改善腸道環境

蓮霧中的膳食纖維是很好的益生質，也就是腸道內細菌的養分來源，能夠促進益菌生長、改善腸道菌相。

營養師李婉萍也曾發文指出，蓮霧除了含有飽滿的水分外，也提供了膳食纖維、維生素C和礦物質，更含有常被稱為「造血維他命」的葉酸，且蓮霧的鉀離子含量較低，對於需要限鉀飲食的腎友而言，是補充水果的理想選項，但還是要注意適量食用，每天大約2顆即可；另外糖尿病友也是，攝取水果應遵守「每日2份」的建議，大約4~6顆中等大小的蓮霧就是上限。