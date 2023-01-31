《英雄聯盟》韓國賽區（LCK）目前進行至第3週的賽程，本週關注度最高的比賽，莫過於週三（2/1）18:30的比賽，由2022 LCK夏季賽冠軍的GEN.G戰隊，對上2020世界大賽冠軍的DK戰隊，強強對決，精彩可期。比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，切勿錯過。以下是相關分析：

2/1（三）18:30，DK戰隊@GEN.G戰隊，推薦：不讓分「DK戰隊」勝

先說DK，目前戰績3勝1敗，本季的9局比賽中，共贏下7局，勝率78%，暫居LCK排行榜第2的位置，僅次於4連勝尚無敗績的T1。在Nuguri、Burdo及deokdam等固定班底陸續離隊後，本季DK找來冠軍下路Deft（前DRX選手）、上路Canna（前NS選手）等強力選手入隊，在目前遊戲版本側重下路選手表現的情況下，本季打出KDA值7.7、平均每局6.8個擊殺（聯盟最高）的Deft，也被眾人寄予厚望，相信他有機會帶領DK重返2021年的巔峰。前場比賽（1/28）對上T1，DK中路ShowMaker狀態不佳，雖說最終以1：2落敗，但若少了Deft出手Carry隊伍，DK恐怕也難以與T1打得有來有往。

再說GEN.G，目前戰績同樣3勝1敗，本季的9局比賽中，共贏下6局，勝率67%，暫居LCK排行榜第3的位置。在強力的下路雙人組Ruler和Lehends兩人都離隊的情況下，為了填補隊伍損失的戰力，GEN.G提拔自家二軍下路年僅16歲的小將Peyz，並找來前BRO的輔助選手Delight入隊。對於首次挑戰LCK這種高強度賽事的Peyz來說，KDA值7.0，平均每局5.4個擊殺，其表現並不亞於LCK一線的下路選手，未來發展相當令人期待。

本場比賽，雙方都是LCK的頂尖隊伍，實力接近，不過DK的下路雙人組Deft及Kellin兩人久經沙場，比賽經驗豐富且本季狀態不錯，因此更看好DK能拿下勝利，推薦不讓分可買DK勝，追求高賠率的朋友，也可考慮DK讓分（讓1.5局）勝。