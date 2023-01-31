疫情影響下，使用手機點餐的店家越來越多，一名女網友日前去新竹知名燒肉店用餐，見到隔壁桌來了一對老夫妻，對燒烤很陌生，也不會線上點餐，幸好店內的年輕服務生都主動幫忙，耐心服務老人家，還主動幫忙烤食材，讓她大讚「台灣最美的風景真的是人」。

原PO日前在臉書「新竹人大小事」分享在燒肉店看到的感動景象，與老公到竹北某間知名燒肉店用餐時，看到隔壁桌是一對老夫妻，他們入座時服務人員一直貼心提醒座位會下沉，入座要小心，得知他們不會用QR code點餐也貼心幫忙。

老人家不會烤，店員看到馬上主動幫忙。(翻攝自「新竹人大小事」FB)

原PO說，烤肉期間老太太誤把生菜沙拉夾進烤盤上烤，服務人員也耐心幫他們夾出來，最後連食材都幫忙一併烤完，原PO將一切看在眼裡，忍不住誇讚這群年輕人真的很棒，用心又貼心的服務老人家，更與老公說「希望我年紀大時有這份勇氣，努力去嘗試新的吃食，也要遇到一群好心的服務人員。」感謝這群年輕人認讓她見到這幅美景。

對此，許多網友紛紛留言：「這樣的店員很棒，年輕人有希望」、「之前去吃過，服務態度真的很好」、「真的很窩心！你我有一天都會老，讓老人家不要害怕出門」，還有人表示，「希望好的服務可以被讚賞與尊重，不要養成一大批以為自己吃了好幾萬要多好服務的奧客」。