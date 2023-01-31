美國調查公司IDC在29日發佈的數據顯示，中國2022年智慧手機出貨量比2021年下降13.2％，降至2億8600萬部，出貨量10年來首次低於3億部。在市場持續飽和之下，新冠疫情導致的消費意願下降對市場造成進一步打擊。

日經新聞報導，IDC的數據顯示，中國智慧手機出貨量在2016年曾達到頂峰的4億7000萬部。與當時相比，目前市場萎縮約4成。雖然2021年曾小幅成長，但最近數年維持下滑趨勢，需求低迷明顯。

按各品牌在2022年的出貨量占比來看，vivo為18.6％，連續2年排在首位，以旗艦機型「X系列」為中心，通過高價位產品擴大市占，並加強了線上銷售。不過，出貨量仍減少25.1％，占比也下降2.9個百分點。

第2位的榮耀（Honor）因擴大產品線的做法奏效，出貨量增長34.4％，在大型廠商中唯一實現增長。第3位的OPPO出貨量下降28.2％，第5位的小米出貨量下降23.7％，均陷入苦戰。第4位的美國蘋果手機出貨量下降4.4％，僅為小幅下滑，市占率略微上升。

從季度數據來看，2022年10至12月出貨量比上年同期下降12.6％，降至7292萬部，連續7個季度下滑。首位是蘋果，第2位是vivo，第3位是榮耀，5家大型廠商的出貨量均低於上年。