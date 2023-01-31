情侶剛分手時最容易觸景傷情。一名女子在網路上分享自己分手後就連看A片都會看到淚崩，她表示自己看片的過程中會想起和男友交纏的種種模樣，且越看越心酸，更語出驚人的表示「想到前任的雞雞曾經在自己身體裡面，現在卻沒人在身邊」就讓她忍不住爆哭，她上網討拍詢問有相同經驗的網友，釣出不少人看完後紛紛留言表示自己也有相同經驗。

一名女網友在《Dcard》上以「看A片看到大哭」為題發文，表示自己今年1月初和男友分手，她透露由於兩人在分手前自己上班要早起，下班也常常很累，所以雙方做愛的頻率也下降許多，她說「剛剛心血來潮，想說來看A片，結果看到男女主角的互動，越看越傷心，想到前任的雞雞也曾經這樣在自己身體裡面，現在卻沒有人在身邊了」，她坦言自己想到過去和男友恩愛時的種種畫面，突然悲從中來，便一發不可收拾的開始大爆哭，原PO也在文末詢問「不知道大家有沒有這種分手後看a片看到很難過的經驗？」更透露自己哭完冷靜之後，覺得自己很荒謬。

貼文曝光後有網友幽默回應「打給他 叫他下面接電話」釣出不少網友貼出哏圖支援，有人看了表示「是滿荒謬的，居然是先想到雞雞」、「懷念的到底是人還是雞雞…」，也有過來人分享感受表示「分手三個月 我也會看到哭」、「沒事 我也是，前幾個月是大哭，現在是失落感，看完（A片）都需要找抒情歌來聽 緩解情緒」、「我是沒有大哭 但真的感到很難受」、「我也是這樣妳不孤單 但是放心 遲早會有下一個讓你開心的男生的」。