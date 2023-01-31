連續多日低溫，護理師林婷表示，最近天氣太兇狠，加護病房一夜滿床，短短一晚就收10幾個心肌梗塞、腦中風的患者，甚至有患者病發到死亡只經過短短數小時。她表示，在加護病房工作很常會接到腦中風、腦出血或心肌梗塞的患者，發現多數患者都有高血壓、高血脂、高血糖的問題，或是抽菸、喝酒的習慣，提醒大家要記得定期健檢、均衡飲食、規律運動。

護理師林婷今在臉書分享，這幾天的天氣太冷、太兇狠了，加護病房一晚就收了10幾個心肌梗塞、腦中風的患者，直接滿床了。其中有位70歲的患者腦中風，平常有吃高血壓藥物控制，某天洗完澡吹頭髮，突然發現左手沒力氣、講話怪怪的，家人緊急送醫，發現是腦梗，在黃金期做了手術，目前在加護病房控制血壓，意識慢慢恢復中。

護理師分享天氣冷，加護病房一個晚上就湧入10幾個患者，呈現滿床狀態。（圖／林婷提供）

林婷表示，另有一位49歲的患者，抽菸20年，1年前曾檢查出血壓偏高，但醫師說還不用吃藥，患者就沒追蹤，過年和朋友聚會喝酒，回家發現頭痛想吐，洗完澡以後倒地抽搐，送到醫院的時候瞳孔放大，昏迷指數只有3，短短幾小時就失去生命，而這種離開會讓親友痛到無法呼吸，因為連好好告別的機會都沒有。

林婷指出，在ICU很常會接到腦中風、腦出血或是心肌梗塞的患者，他們絕大多數都有高血壓、高血脂、高血糖、抽菸、喝酒等危險因素，但人就是這樣沒遇過就沒在怕，總是嚷嚷著「我自己的身體，我最清楚，應該還好吧！」

林婷也說，現在不到40歲就進加護病房的患者真的不少，這些危險因子會讓你的全身血管一日一日的受傷，10年、20年過去，逐漸脆化和生鏽，當你40到50歲哪個血管突然炸了、堵了，就是腦出血、腦梗塞和心肌梗塞。

林婷提出3個重點，首先就是要定期體檢，特別是年過半百的長者，花幾千塊做健檢真的不浪費錢，畢竟很多人過年都敢砸錢買整本刮刮樂，那何不省錢去做較高階的健康檢查？有三高或抽菸喝酒習慣的人可考慮自費做腦部與冠狀動脈的電腦斷層掃描，每年1次定期檢查，血管狹窄的人可由醫師評估是否用藥治療，不要等到手腳偏癱、心肌梗塞發作到要放支架才開始注意。

林婷指出，控制飲食也很重要，不要吃得太油、太鹹和太甜，她遇到過許多計程車司機或工程師，年紀輕輕就中風或心肌梗塞，就是因為每天都吃得不健康，吃爌肉便當、炸雞腿、滷肉飯或蒜泥白肉，天天三餐這樣吃真的太油了。此外，有三高問題的人千萬不要還跑去抽菸喝酒。

林婷表示，最後就是要規律運動，體重過重的人要注意了，該運動就要運動，該吃藥就要吃藥，很多人擔心藥物有副作用，怕吃藥會傷腎傷肝，甚至會發生不舉的慘劇，但其實很多醫護人員平常工作壓力很大，許多人不到40歲就開始吃高血壓藥，因為深知不好好吃藥，造成的疾病比藥物副作用更棘手，因此呼籲大家好好照顧自己的身體，最不痛的治療就是預防。