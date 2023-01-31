10天春節連假，台東湧入逾100萬人次。（台東縣政府提供）

史上最長連續10天農曆春節假期，台東縣點觀光人潮湧現，其中以池上大坡池及伯朗大道遊客造訪人次最多，整體交通入轄旅遊人次約104.9萬人次，連假前兩天整體住房率約7成，台東市區住宿率達8成以上，整體觀光產值估算約近30億元。

台東縣政府交通及觀光發展處代理處長江慧卿則指出，今年春節假期統計，台東的交通車流31.8萬車次，整體交通入轄人次約104.9萬人次，主要景點遊客人次統計約57萬人次，各景點遊客人次最多的前3名分別為：池上鄉的大坡池及伯朗大道、知本溫泉、小野柳。

進一步分析原因，除了疫情趨緩外，今年春節天數長，旅客願意多花天數選擇遠距離且深度的景點來旅行，加上連假期間寒流接連報到，也帶動溫泉景點人潮提升，連假前兩天整體住房率約7成，台東市區住宿率達8成以上。

縣長饒慶鈴表示，今年10天連假能夠吸引超過百萬人次的觀光人潮，台東除了擁有豐富的自然景觀與人文特色，值得造訪遊玩，也於年節期間天公作美，讓來東旅客能欣賞台東藍。