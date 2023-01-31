元宵節即將到來，就有品牌以創意元宵、湯圓抓住消費者目光，新東陽不只元宵口味多元，還推油炸款，外酥內軟相當討孩子歡心，並且於特定日子舉行「手工拖拉元宵活動」；專精拌麵的品牌「老媽拌麵」也看準商機推「椒麻鮮肉純手工鹹湯圓」，讓湯圓增添香辣口感刺激舌尖。

新東陽手工元宵以新鮮糯米經浸泡、研磨與脫水成粉等多道工序後，搭配獨家特製內餡，透過專業師傅的拖拉技巧與力道，均勻裹上層層糯米粉，飄散濃濃米香，口味上除經典的芝麻、花生外，還有大眾喜愛的棗泥、豆沙、桂花口味，外皮也有分傳統糯米與健康紫米兩種，且標榜當日現搖現賣，更以現炸即售的方式讓民眾可以第一時間品嘗好滋味。

新東陽忠孝店2月1日至2月3日開放每日一場舞元宵體驗，讓全家人體驗傳統技藝、感受過節氛圍；另品牌2月5日前於全台指定門市舉辦傳統技藝-手工拖拉元宵活動，現場除了有專業師傅實演外，還有販售現炸元宵，今年更推出兩款限定提燈，增添元宵節氛圍。

老媽拌麵「椒麻鮮肉純手工鹹湯圓」香辣滋味誘人口水。（老媽拌麵提供）

老媽拌麵與「九如商號」傳統鹹湯圓合作，共同推「椒麻鮮肉純手工鹹湯圓」挑逗味蕾，內餡採用新鮮溫體豬肉，融合老媽家熬製醬料，辣香與麻感豐富味覺與嗅覺。