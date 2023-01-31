最近寒流接連報到，有些人感覺越冷排尿越困難，泌尿科醫師表示，這是天冷會影響血管收縮、肌肉組織等，導致急性尿滯留，可能造成尿液逆流，損害腎臟功能，嚴重甚至需要洗腎，因此民眾若忽然出現不能排尿，且伴有疼痛、尿道不適和排尿不順的症狀時，應儘速就醫治療。

林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦在其臉書粉專表示，因今年年假特別寒冷，開工第一天門診，就有好多排尿障礙病人求診，急性尿滯留是相當痛苦且危險的疾病，攝護腺肥大患者發生率相對較高，且年紀越大發生率越高。

至於為何天冷易出現急性尿滯留，他表示，因天冷會使血管收縮，膀胱壁血管供應不足，導致膀胱肌肉收縮力降低；天冷也使尿道括約肌等肌肉組織更加僵硬，導致排尿不順暢。此外，天冷會抑制免疫系統，降低身體對感染或發炎的反應。

除了天冷外，他表示，急性尿滯留原因還包含攝護腺增生或腫瘤、尿路感染、膀胱腫瘤、藥物影響等因素，尤其攝護腺肥大的患者發生率較高，5~7%的攝護腺肥大患者有此疾病，這比率會隨年齡而增加，所以，攝護腺肥大是急性尿滯留的主要危險因素之一。

侯鎮邦並表示，尿滯留會損害腎臟功能，急性尿滯留可能導致尿液逆流，增加腎盂內壓力，使得腎絲球過濾率降低、腎小管通透性改變、血流量減少、腎組織缺氧、腎臟損傷，最嚴重還可能還需要洗腎。因此，急性尿滯留務必要儘早診斷和治療，以免對腎臟造成進一步損害。