4名男大學生31日騎機車夜遊南投縣魚池鄉日月潭，凌晨4時許行經頭社路段有應公廟廣場，發現1輛歐系Mini Cooper火燒車報案，南投縣消防局獲報派員灌救，消防員控制火勢進行殘火處理時，發現車內駕駛座有一具焦屍，令人觸目驚心，車上有炭盆，車旁遺留酒瓶，火燒車原因警消調查中。

4名男大學生31日騎機車夜遊日月潭，發現有應公廟廣場，發現1輛歐系Mini Cooper火燒車。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

警方調查，經查該輛Mini Cooper的車籍位於雲林縣，車主游姓男子住居地在雲林，但戶籍位於南投縣集集鎮，案發後通知車主家人到場指認，但Mini Cooper上駕駛已燒成焦屍，甚至多處露出白骨，難以辨認，待進一步比對身份，死因也要解剖釐清。

目擊大學生說，他們夜遊行經台21線72公里處、頭社路段，距離附近有應公廟10公尺遠處發現濃煙直竄天際，仔細查看竟是Mini Cooper火燒車，因為火勢猛烈不敢靠近，不清楚車內有沒有人受困，驚嚇之餘強作鎮靜報警。

Mini Cooper的車籍位於雲林縣，車主是游姓男子，死者身份及死因待釐清。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣消防局獲報，由日月潭消防分隊小隊長吳承佑率隊，派遣日月潭、水里消防隊水箱車與救護車等馳援，爆場拉水線灌救，控制火勢處理殘火時，發現駕駛座有一具焦屍，車上有炭盆，車旁則遺留酒瓶，通報警方到場處理，火燒車原因待警消調查釐清。