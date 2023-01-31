新任閣揆陳建仁今日訪問中央流行疫情指揮中心後，指揮官王必勝說，稍晚會討論放寬室內口罩禁令，不過由於此事涉及學校、移工、大眾運輸工具等，影響部會眾多，因此稍晚進行充分討論後，定案會再公布實施細節、日期，確定的是「原則上本周會公布」。

年後本土疫情連續2天翻倍成長!中央流行疫情指揮中心公布國內本土新冠疫情今天新增3萬2023例，與上周同期翻倍成長，增幅達到118.2%。

室內口罩鬆綁政策無法上路是否與疫情升溫有關？王必勝坦言，確實是主要原因，不過年前已經有預告，會有遞延通報問題，年假10天真的很長，「疫情反彈一定會有」，這波會有多大、多長是觀察重點，不過我們評估「時間不會太長，高點應該也不會太高」，會持續觀察。

王必勝表示，稍晚會和行政院正、副院長開會討論口罩鬆綁議題，因為影響很多部會，包含管學校的教育部、主管移工的勞動部，以及大眾運輸工具相關是交通部，要充分討論，定案後會再公布 包含實施的詳細細節與日期。不過，原則上仍是本週會公布。

但實施方式，王必勝表示會比較類似韓國，也就是大眾運輸要配戴，看電影等人口密集處要帶，會分成「強制要配戴」區域外，其他就是「自主配戴」，以及會有「建議要配戴」的場合與狀況。

由於感染科權威黃立民醫師認為，口罩是否開放，評估最重要的指標為6個月之內疫苗接種率，目前台灣覆蓋率不足，他認為不應一次全開。

指揮中心發言人莊人祥表示，過去6個內曾經接種過1劑疫苗者，約有517萬人，佔所有人口22%，若再加上六個月內曾經感染的人口，覆蓋率約5~6成所有。

「覆蓋率真的不足」，王必勝表示，因此因此一方面鼓勵民眾超過時間符合條件就去打疫苗，至於開放部分，不會一次性全開，會以循序漸進方式開放。