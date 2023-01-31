陳建仁內閣今（31）日正式上路，對此，有媒體以相關話題為題，進行網路民調投票，在這份多達3萬多名網友參與的投票中，有高達40.9%的網友表示不滿意新內閣名單。

入口網站《Yahoo奇摩》昨（30）日起以「新內閣名單陸續出爐，你的看法是」為題進行網路投票，收集民調，本次民調共有三題，分別為「你看好哪位內閣首長能勝任」、「你最不看好哪位內閣首長」與「你對新內閣名單滿意嗎」，將統計至下月3日。

在問題一「你看好哪位內閣首長能勝任」中，25.1%的網友投給了陳建仁，為陳內閣所有人中得票最高，第二與第三分別為鄭文燦13.3%、林右昌7.3%，另外，有高達53.2%的網友投給了「不知道 / 沒意見」的選項

問題二「你最不看好哪位內閣首長」，陳建仁獲得了10.2%，受到外界熱烈討論的農委會主委陳吉仲、文化部長史哲，分別有4.7%、4.6%的網友投給他們，而此題最多網友投的選項，是「不知道 / 沒意見」，達48.0%。

最後，在問題三「你對新內閣名單滿意嗎」中，有40.9的網友表示不滿意，其中26.2%「完全不滿意」、14.7%「不太滿意」，另有18.3%的網友投給滿意的選項，其中5.3%「非常滿意」，13.0%「還算滿意」