知名串流平台Netflix近日推出全新韓國運動綜藝節目《體能之巔：百人大挑戰》，節目中找來100多名健身網紅，裡面不乏模特兒以及體育國手、健身選手，除了臉蛋、身材都相當吸睛外，淘汰賽以「不分性別分組」的機制，成功炒熱話題。但在第3集的預告中，卻出現男選手指定女選手進行對決，男方直接壓在女方胸部上的畫面，讓不少網友看到後忍不住罵翻，但女選手隨後也在個人社群平台上霸氣發文，再度引發熱烈討論。

《體能之巔：百人大挑戰》自播出後就話題不斷，比賽規則更不斷打破男女界線，並挑戰觀眾的底線，而在第2集的節目中，賽前有一項關卡為吊單槓搶球，只要拿下好成績就能優先選擇比賽對象，因此比賽尚未開始前就上演「3分鐘的肉搏戰」。但在近期釋出的第3及第4集的預告裡，有男性選手為了避免自己輸掉比賽，竟挑選體格較小的女性選手對賽，但部分女性選手也不是省油的燈，靠著精湛的技巧反殺，意外獲得全場拍手叫好。

不過，其中一名格鬥男選手朴炯根單挑健美女選手金春理對賽時，不僅使用蠻力，還用膝蓋直接壓在女方的胸口上，讓現場所有女性選手全嚇壞直呼：「胸部！胸部」，就連其他男性選手也驚喊：「哇！真的沒血沒淚」，但朴炯根聽到後竟示意比出閉嘴的手勢，讓觀眾看了全傻眼，在網路上也引起大批網友撻伐，紛紛表示：「沒有自信贏過別的男人就挑女人，有夠廢」、「很不MAN」、「真軟爛專挑女人」（影片1:10處）。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

對此，健美女選手金春理今（31）日凌晨在個人IG上霸氣表示，先前就知道賽制不分男女，也知道對手是格鬥家，所以一定會用纏鬥技巧取勝，而自己只是一名健美選手只能想辦法獲勝；至於場邊的女選手不斷大喊，不是因為覺得她被性騷擾而是提醒她盡快脫困，避免無法呼吸；朴炯根比出閉嘴的動作則是增加節目的可看性。賽後，雙方也沒有任何爭執甚至笑著握手，現在仍繼續透過IG交流，甚至事後她才從別處得知就是因為自己太強，朴炯根才不得不採取格鬥的方式壓制。

最後，金春理也呼籲觀眾要理性看節目，不要因為預告就造成無意義的男女對立，並霸氣強調：「在韓幣3億元（約新台幣731萬元）獎金面前，哪有分什麼男女？」