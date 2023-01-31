基隆市政府今(31)日公布的民調指出，有54.9％的市民希望基隆市升格為直轄市，並與台北市或雙北合併；對此新北市長侯友宜沒有正面回應，僅強調北北基同心協力，互相共好。

侯友宜表示，基隆市跟新北、台北都是一個共同生活圈，尤其基隆與東北角地區緊密連結在一起，北北基共同生活圈大家同心協力、互相共好，基隆就是新北也是台北，同時也是大台北生活圈，兄弟們攜手合作，讓大台北生活圈未來會更好

不過有媒體持續追問侯友宜是否支持合併，侯友宜則再次強調「北北基一定往共好的方向」，共同攜手往前邁進，讓北北基在同樣的生活圈內，會更緊密會更好。

基隆市長謝國樑今天公佈一份民調，顯示有過半的基隆市民支持基隆市升格為直轄市，有54.9％支持基隆市升格為直轄市，另外有26.5％認為應該「北北基合併為新的直轄市」，其次是「基隆加汐止併入台北市」也有25.7％，13.2％民眾則是支持「基隆市和鄰近新北七區合併升格」，另外也有12.1％支持基隆市併入新北市。