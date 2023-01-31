荷蘭加入以美國為首制裁大陸晶片的行列，但出口管制的細節尚未公開，目前艾司摩爾（ASML）仍可出售較低階的DUV機台給大陸廠商，未來能否繼續維持出口仍是未知數，荷蘭前外交官Gerrit van der Wees認為，加入制裁才符合荷蘭與艾司摩爾的最大利益，不應該繼續對大陸市場做白日夢。

Gerrit van der Wees投書美國外交家（the diplomat）雜誌，他認為經濟完全脫鉤是不太可能發生的，但荷蘭必須決定是否希望技術與智慧財產權，幫助大陸快速發展科技領域與軍事實力，這些能力將幫助大陸對鄰國產生威脅。

此外，Gerrit van der Wees提到，艾司摩爾持續販售DUV機台給大陸廠商，可能讓大陸企業在一兩年內就能自行掌握或生產DUV機台，從過往的經驗來看，大陸企業可以快速複製並進一步開發一項技術。

Gerrit van der Wees呼籲，加入制裁才符合荷蘭與艾司摩爾未來最大的利益，不應該繼續對大陸市場做白日夢，並與遵守國際遊戲規則的國家建立半導體生態系統。

面對美中晶片戰爭，艾司摩爾執行長Peter Wennink則有不同看法，他認為，晶片圍堵政策終將促使大陸成功開發本土的先進晶片技術，「你對大陸施加的壓力越大，他們就越有可能打造出能比得上艾司摩爾的設備。」