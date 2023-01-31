加拿大安全情報局曾警告，中加合作的科研項目「可被中國軍隊利用」。加拿大國際廣播電台（RCI）引述《環球郵報》（The Globe and Mail）30日報導，加拿大多所高校自2005年起與隸屬於中國國防科技大學的研究人員合作，並聯合發表論文高達240多篇。

根據美國斯特萊德技術公司的統計，在過去五年中，滑鐵盧大學、多倫多大學和麥基爾大學等十所加拿大著名高校的研究人員，與中國國防科技大學的研究人員聯合發表了240多篇論文，研究領域包括量子密碼學、光子學和空間科學等。

加拿大安全情報局警告，北京通過科研合作項目來獲取新技術，而且中國民用和軍事研究之間的界限模糊，「任何中加合作的科研項目都可被中國軍隊利用」。

報導指出，這些項目獲得中加雙方的資助；加方提供資助的是自然科學與工程研究委員會（NSERC）。自2021年起，加拿大政府收緊了相關規定，要求申請該委員會資助的研究人員進行安全風險評估，高風險項目需進行進一步安全審查；但是因風險過高而無法通過安全審查的項目只是不能得到聯邦資助，卻並不會被禁止。同時中國也在向加拿大高校和科研人員提供研究資金。

到目前為止，加拿大沒有法律禁止加拿大高校與中國軍事院校人員進行合作。安全專家認為，大學和政府在這個問題上互相推卸責任。而加拿大安全情報局受制於工作性質和相關法律，在不涉及刑事指控時，並不能向大學披露構成威脅的具體細節。