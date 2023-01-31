鑑於學生經常無照上路，冒險騎機車到練習場練車，嘉義女中精心為學生打造一座連監理所都認證夠水準的機車訓練場，今校方更獲嘉義區監理所捐贈1輛退役機車，嘉義區監理所長黃萬益強調此舉可推廣校園機訓，嘉女則說，有機車可供學生練習，再也不用擔心學生危險上路。

嘉義女中精心為學生打造一座連監理所都認證夠水準的機車訓練場，今校方更獲嘉義區監理所捐贈1輛退役機車供學生練習使用。（嘉義女中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉女主任教官李育豪說，去年因看到學生在校園擺三角錐克難練騎機車，便在學校找了一處空地打造練習場，從畫線到空間規畫都符合考照標準，甚至還請了嘉義監理所人員前來會勘，專業度連監理站都認可。

李育豪說，這處考照場地僅開放滿18歲以上在校生或校友申請使用，至於學生練習用的機車主要由他出借，但不時仍撞見學生從家裡騎機車來練習，考量有行車上的風險，校方主動接洽嘉義監理所。

嘉義女中獲嘉義區監理所捐贈1輛退役機車供學生練習使用。（嘉義女中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今嘉義區監理所在嘉女考照練習場前，由黃萬益代表將第一線退役下來的考驗機車贈與嘉義女中，黃萬益說，每年考領機車駕照以18至24歲占82％最高，由於機車事故件數占29％，去年監理所開始推動機車駕訓入校園，轄區嘉雲南縣市有17所高中職、大專院校共同推廣，嘉義女中更設置機車訓練場地，結合駕訓班辦理訓練，此次透過贈車儀式，能強化產官學合作，讓學生可以在校園就近訓練。

嘉女校長蔡枳松表示，校方非常重視學生校外安全，全力支持校園機車駕訓政策，不僅有駕訓學科教室，也在去年完成術科訓練場地設置，感謝嘉義區監理所贈車，為學生族群營造安全的駕訓環境。黃萬益所期待日後與更多學校合作，讓交通安全向下扎根，以減少更多機車事故發生。