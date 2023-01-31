行政院長陳建仁原職為中研院特聘研究員，月薪上看新台幣50萬元，消息曝光後，這起終身職的科研職務便引起各方關注，外界也十分好奇其高薪價值何在。而爬梳歷史資料，僅在105年度立法院回覆中研院預算評估報告中有相關數據紀錄，且預算高達1億9千多萬元，5年增加3700多萬元，但此後再查無相關經公開紀錄。

有鑑於特聘研究員人事制度近來引發諸多討論，本報記者主動查閱中研院歷年業務報告，發現呈現相關資訊的年度報告，僅在105與106年度。

根據立法院網站顯示，在104年10月公開的〈中央研究院105年度單位預算評估報告〉，第4項要點敘明：「特聘研究員支領學術研究獎助費逐年成長，惟無法源依據，屬非法定給付項目，且相關資訊未臻透明，人才延攬成效難以評估。」

105年度報告也呈現101年度到105年度的特聘研究員決算，並說明：「中研院特聘研究員除支領本俸、專業加給外，尚領有學術研究獎助費，105年度預算案人事費科目編列學術研究獎助費為新台幣1億9633萬2千元」，比起101年度的研究獎助決算1億5890萬7千元，增加3742萬5千元。

105年度報告並提到，逾7成特聘研究員支領研究獎助費接近或超過月俸總額，然僅以公務人員專業加給表備註為發放依據，誠有欠妥；獎助費並非薪俸，應視服務情形調整，俾具激勵效果；相關資訊未臻透明，研究獎助費對於人才延攬產生之成效難以評估。

而在105年12月立法院發布的〈中央研究院106年度單位預算評估報告〉當中，又再度提到對於特聘研究員的檢討，其中說明為：「特聘研究員約7.5成聘自國內研究機構及大學，延攬國外人才誘因有待強化，另其聘期允宜於法令中明定，以避免爭議。」

透過連續2年立法院對中研院的評估報告，可以看出當時立法委員普遍對特聘研究員制度有所質疑，認為需要檢討的地方不少。不過在之後的中研院年度業務報告中，都沒有再看到對特聘研究員經費等相關紀錄、討論。

為此，中研院回應，並無單獨就各級別研究人員獨立編列預算，而係通盤考量用人需求及往年執行情形後，統一編列整體人事費。