迎接元宵，超商、速食店以創意燈籠吸引孩子視線。肯德基與手遊「鋼之鍊金術師M」跨界合作創主題店，並於台大店快閃登場；另推「肯德基兔年炸雞桶造型元宵燈籠」，全台限量2000組，只送不賣；7-11則攜手統一超商好鄰居文教基金會，首次推出超萌「好鄰居OPEN將造型燈籠」，自2月3日上午7點11分起至2月5日止，至門市消費滿200元就可把OPEN將造型燈籠帶回家。

7-11搶搭元宵節熱潮，與統一超商好鄰居文教基金會攜手合作，首次應景推出超萌「好鄰居OPEN將造型燈籠」。（7-11提供）

7-11運用在地逾6600家門市的通路優勢，首次與統一超商好鄰居文教基金會合作，推出消費滿200元就贈送獨家OPEN將造型燈籠DIY素材，讓小朋友就近就可以獲得兼具節慶教育與娛樂性的DIY手作素材。簡單步驟讓小朋友可自行DIY，完成後有2種玩法，其一「手持式」，只要使用手機手電筒就可當作光源，不用燈泡將降低一次性耗材使用，方便又環保；其二為「提環式」，消費者可自行安裝LED小燈，夜晚變身燈會中最炫目的焦點。單筆滿額不累贈，每店限量30個，送完為止。

「肯德基x鋼之鍊金術師M」主題店運用鋼之鍊金術師M遊戲中的經典角色、場景與圖騰妝點門市，快閃主題店只到2月20日為止，即起也推主題聯名限定設計XL盒套餐，買指定「金鑲富貴起司金沙雞XL超豪肯！餐」，外盒即為限量版鋼之鍊金術師M版包裝，並可獲得虛寶卡，有機會抽中SSR馬斯坦古等角色及虛寶。

另外，肯德基也有「兔年炸雞桶造型元宵燈籠」，使用炸雞桶桶身設計，並加上應景的兔子圖案，只要亮起燈光就可透出兔子剪影，全台限量2000組，凡購買「金雞招財享樂餐」就可免費獲得一個。