基隆市政府31日公布新任教育處長，由原新北市政府特教科長劉美蘭出任。基隆市長謝國樑表示，劉美蘭曾經在基隆市任職，也希許劉能為基隆特教及一般的學童投入更多關心與注意力。這也是第二位原本新北市政府團隊，出任基隆市政府一級主管。

自謝國樑接任基隆市長後，基隆市教育處長一職就一直懸缺，31日市政會議後，謝國樑宣布教育處長一職，將由原新北市教育局特教科長劉美蘭接任。這也是繼新北市民政局主秘陳耀川出任基隆市工務處長後，基隆市府延攬第二位原新北市府團隊成員，出任局處首長。

劉美蘭曾任基隆市文化中心，歷經基隆市教育處科長，轉任新北市工程及環境教育科長、特殊教育科長職務。謝國樑說，為調任劉美蘭，他特別致電新北市長侯友宜表達感謝。

劉美蘭表示，非常高興、榮幸能回到基隆來服務，基隆市是一個非常有愛的地方，在教育裡面「拔尖扶弱顧中間」更是最重要的，每個孩子在適性揚才部分，期待能讓所有家長安心。

對於未來推動教育政策，劉美蘭指出，基隆市教育已在歷任處長的努力下，奠定很好的基礎，在市長謝國樑領導下，必然能再創美好的一面，讓孩子和家長對未來希望城市、國際城市的營造，能夠塑造更美好的願景。

謝國樑強調，在延攬劉美蘭時，曾致電新北市長侯友宜，感謝侯忍痛割愛，劉美蘭在新北市教育局的表現相當優異，很開心能請她回來基隆。他說，劉美蘭原任新北特教科長，他自己是特教孩子的家長，請她未來對一般孩子及特教多用心來協助和幫忙。