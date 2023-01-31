許多長輩隨著年紀增長，容易出現骨質疏鬆、肌少等問題。中醫師林舜穀提到，當長輩的肌肉力量不足，走路時身體就會出現平衡不佳的狀況，平時可按壓4穴位，降低肌肉無力的問題，另外也可多吃四神湯，可改善營養及增加肌力。

中醫師林舜穀在臉書粉專提到，許多長輩因老化出現膝蓋不好、肌肉不夠等問題，導致平衡力不佳，平時走路須靠人協助，若想確認行走能力是否降低，建議可用椅子起身法做測試，首先雙手抱胸，在12秒內連續起立坐下5次，若無法達成，代表行動力下降。

林舜穀強調，當遇到行動能力減少時，可能是大腿肌力膝關節不穩定，起身、坐下時就容易感到疼痛，平時可按壓大腿內側的箕門穴和陰包穴，強化骨內側肌與內收肌的力量，有助於膝關節穩定。另外臀部肌力也很重要，按摩臀部的秩邊穴和承扶穴，幫助髖關節伸展，走路更有力，也能減少大腿與小腿肌的負擔。

除了靠按壓穴道外，林舜穀還分享食補方法，可以多吃四神湯調補身體，並與雞蛋或雞肉等蛋白質食材烹煮，能改善營養及增加肌力，平時也可嘗試做「靠牆深蹲」，首先讓背部抵住牆面，雙腳站穩後慢慢往下蹲，當大腿前側開始感覺到用力後，就可固定姿勢，此運動能有效提升四頭肌的力量，加強走路和起立能力。

林舜穀最後提醒，長輩在進行走路訓練時，須注意是否有頭暈、想吐等症狀，特別是剛站起來的幾分鐘，容易因血壓突然降低而出現危險，若發現走路時力量不夠，可以先從站立的訓練開始，之後再慢慢增加時間，練習緩步行走時，不是要求走得快，而是要把每一步走穩，正確運用到每一塊肌肉，才能達到效果。