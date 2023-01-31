北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天談到俄羅斯侵略烏克蘭時說，如果俄國勝利的話，將成「使用軍事力量就能達成目標」的危險訊息，強調支援烏克蘭的重要性。

共同社報導，正在日本訪問的史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天前往埼玉縣的航空自衛隊入間基地，參觀包括日本自產的C-2運輸機等裝備。

基於C-2運輸機曾負責運送日本支援烏克蘭的物資，史托騰柏格向航空自衛隊員們說，「非常感謝（你們）支援烏克蘭」。

史托騰柏格談到俄羅斯侵略烏克蘭時還說，如果俄國勝利的話，將成「使用軍事力量就能達成目標」的危險訊息，強調支援烏克蘭的重要性。

史托騰柏格1月30日抵達日本，預計今天下午將跟日本首相岸田文雄會談，兩人可能會就因應俄國議題確認強化合作。

路透社報導，在烏克蘭境內戰事持續的情況下，史托騰柏格今天也表達了持續強化跟日本合作的意向。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1120131