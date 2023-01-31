有句話說職場如戰場，檯面上看似風平浪靜，實則暗潮洶湧，面對這樣錯綜複雜的環境，如何生存下來就顯得格外重要，《科技紫微網》運勢專欄指出，牡羊座、金牛座、獅子座、雙魚座在職場中容易捲入鬥爭之中，而造成自己許多利益上的損失。

▍牡羊座

看到別人有難，牡羊座很難袖手旁觀，總是想跳出來反駁、仗義執言，但在職場裡，一旦被歸類在某一方的陣營裡，很可能會受到其他陣營刁難，更別說牡羊座直率的個性，容易被有心人士挑撥，他們覺得自己只是實話實說，怎麼會掃到「颱風尾」呢？殊不知鬥爭早已開始。

▍金牛座

穩重的金牛座對於爭權奪勢並沒有太大興趣，能安穩工作最重要，最好獨立於鬥爭之外，沉浸在自己的小天地之中，但是「不沾鍋」可不是人人當得了，金牛座最容易犯的錯誤便是選錯邊，加上個性太固執，不認為自己的選擇有錯，且又沒有多方人脈互相幫襯，鬥爭爆發時往往有意想不到的損失。

▍獅子座

獅子座的職場鬥爭常有以下兩種狀況，第一種是身處最受寵的陣營，仗著身份擺架子，無形中樹敵倒是不少，其他陣營反撲時會首先被消滅，第二種是看不慣受寵的陣營，於是和其他陣營聯合起來想打敗對方，若在爭地位時太過好勝，失敗機率便會大幅提升。

▍雙魚座

重感情的雙魚座，很多事情都以直覺判斷，在情理之間常常被「情」牽著走，當有人來噓寒問暖或示弱喊苦時，他們會同情心氾濫，把對方當成朋友，結果只有被利用的份或為了情誼考量，沒辦法順利靠上最強大的陣營，獲得一些好處，事後才來怨嘆為何懷才不遇。