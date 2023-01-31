為感謝清潔隊員在春節期間加班收運及維護環境的辛勞，新北市長侯友宜今(31)日特別來到泰山區清潔隊，親自致贈兔年吉祥福袋及象徵大吉大利的橘子，慰勞終年辛苦的清潔隊員；侯友宜表示，感謝清潔隊員日夜無休的默默付出，不僅讓新北市在2022年奪得全國最乾淨城市10連霸的殊榮，春節期間更加班清運、維護環境，讓全體市民過一個整潔、乾淨的好年。

今年春節期間，除了除夕當天上午開始提前收運、初一至初三皆額外設置72處定時定點收運站、初四更是提前加班上工服務市民，可說是不打烊的服務。

除夕(21日)當周每日垃圾量約2927公噸，較平日垃圾量增加6成，其中除夕當天垃圾量達3442公噸，為平日1.9倍，初四(25日)恢復收運之垃圾量更達3869公噸，為平日2倍；為了慰勉辛勞，今年起新北市清潔隊員春節慰問金再加碼，提升1倍至1200元，未來也將持續優化清潔隊員的工作環境。

侯友宜表示，清潔工作看似簡單，卻包羅萬象，包括掃路、大型傢俱清運、清溝、資源回收、垃圾及廚餘收運等，過去3年多，因為疫情，清潔隊員非常辛苦，除了原有的工作外，再加上防疫工作的需求，不僅公共場所要一一消毒，但凡遇到確診足跡或學校開學，更是要在有限時間內配合清消，成為使民眾安心的一股力量。

環保局強調，這5千多名不辭辛勞的隊員每位都是新北市不可或缺的一部分，提升清潔隊員的照顧與為民服務品質，也是市府責無旁貸的責任，過去3年內總計已投入8.96億元改善53處清潔隊場域環境，今年也編列了8.16億元購置清潔車輛與執行場區改善工程，將持續強化對清潔隊員的照顧，期望都能以最佳狀態服務市民。