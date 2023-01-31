台中市霧峰區大里溪旁高架橋下原是一片荒地，74歲黎伯伯在橋下打造出1處充滿農村風情的「隱藏版小人國」，近年吸引許多民眾前往參觀。黎伯伯31日受訪表示，這片小人國以台灣早期農村房舍做為發想，他耗時近10年才慢慢打造出這片社區，很歡迎民眾前來參觀。

黎伯伯表示，現在他仍每天早上6、7點就會到此地，固定巡視需要修補的地方並持續創作，相當歡迎民眾前來參觀。（潘虹恩攝）

黎伯伯說，他過去是撿拾資源回收的，有天閒暇時突發奇想，利用撿拾的石頭、回收的廢物等，以台灣早期農村房舍做為發想，耗時近10年才慢慢在這裡堆砌出這片小人國社區，現場已建造出超過20間院落。

社區包括三合院、牛車、農夫、池塘等，各有特色，黎伯伯說，他並沒有學過金工相關的技藝，這些都是他靠著想像，不斷嘗試才製作出來，每個院子製作過程複雜，要先使用鐵網、鐵絲製作出基礎的模型，再黏上石頭、水泥，待它風乾後再倒入水檢視是否出現漏水情形，一點點修補、反覆檢查才能完成，最後再放置房屋、人偶及動物等裝飾。

黎伯伯說，每個院子製作過程複雜，要先使用鐵網、鐵絲製作出基礎的模型，再黏上石頭、水泥，待它風乾後再倒入水檢視是否出現漏水情形，一點點修補、反覆檢查才能完成。（潘虹恩攝）

黎伯伯表示，現在他仍每天早上6、7點就會到此地，固定巡視需要修補的地方，並持續創作，有人來看他的作品他都會開心，相當歡迎民眾前來參觀。