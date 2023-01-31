結束農曆年假，大家都回到工作崗位繼續努力，本周六雖然是補班日，不過T1聯盟高雄全家海神隊還是在這周末的主場賽事準備許多精彩活動，並邀請「文青女神」温貞菱擔任開球嘉賓，幫球迷消除補班日的小遺憾。

農曆春節假期後海神隊的首個主題周「雄心萬浪」，將於2月4日、5日登場， 4日賽前將邀請曾獲金鐘獎迷你劇集女主角及綜藝主持人獎、「文青女神」温貞菱擔任開球嘉賓，場內環廊推出「集結神隊友」、「ㄘㄨㄚˋ 克！準心神隊友」及「得分擔當」中場遊戲，「ㄘㄨㄚˋ 克！準心神隊友」活動，邀請球迷展現火燙手感，挑戰投籃遊戲，成功將籃球投入塩質擔當電解質補給飲料特色的籃框，即可獲得獎品，至於「得分擔當」中場遊戲，獲勝隊伍即可獲得泰山塩質擔當好禮。

由於4日周六是補班日，海神隊貼心調整比賽開打時間，4日交手台啤英熊隊、5日迎戰台南台鋼獵鷹都是晚間7點在高雄巨蛋登場，加上本賽季15場主場輪番邀請所有球員擔任「海派大使」與高雄市各行政區球迷搏感情，4日由呂威霆擔任大社、岡山、大樹的海派大使，5日勤明慶則要和旗津、路竹、美濃區的「神隊友」同樂。

海神隊表示，4日、5日這兩天，球迷們只要進場就能獲贈應援摺扇，前500名入場球迷可獲一家人益生菌植系列洗護沐體驗包，若穿著海神官方商品至服務台，還可獲得商家神隊友優惠券。