2023台北國際書展31日正式開幕，特色展區如「文學書區」與「公民書區」也推出特展、新書發表及「開工」儀式，熱鬧登場。

文學書區設置有作家照片牆，另有香港作家西西特展。（李怡芸攝）

由國立台灣文學館（台文館）主邀，爾雅、洪範、九歌、文訊及印刻文學生活雜誌五家出版社聯手打造的「文學書區」，台文館館長林巾力指出，各參展出版社是以文字烹調知識的饗宴，以出版為關鍵字，把做書的技藝與記憶，和出版達人的堅持呈現出來。

九歌出版社總編輯陳素芳打趣自己儼然出版界的「活化石」，今年是九歌第45年，也陳素芳進入九歌的41年，她合作的作者年齡跨度已有百歲，她回憶從活字模版時期走來可說走過台灣出版的黃金時代，尤其九歌創辦人蔡文甫帶領，彷彿是出版界末代的師徒，「有6年的時間文學好做，每一本都起印3000本，不再版就是滯銷書，是事半功倍的時代，而今事是好幾倍，功卻不到一半」。

陳素芳表示自己這輩子只會做一份工作，就是文學編輯，當年蔡文甫先生曾告訴她，編輯只是提供一把梯子，讓作家爬上去，是好的人才自會出頭。她感慨時代進步，出版編輯愈來愈忙，文學卻愈來愈不易被看到。過去出版品自己會走出去，而今是出了書是另一個戰場，必須自己創造機會，但值得驕傲的是「儘管文學書市場不熱鬧，一代一代並不遜色」相信老的實力仍可以讓老字號出版社向新時代邁進。

《文訊》雜誌社長封德屏表示：「因為文學的緣故，所以我們有信仰的所在」，與爾雅、洪範等老字號出版社合作以來，看著也們以工匠的精神做書，不求快、不求多，只求好，維持著文學的純粹，因此在展區以白色展現，另一特色是在展場做了一面作家照片手稿牆，其中都是創作了40年以上的作者，也推出「每個人心中都有一本西西」特展，特別從香港送來兩隻西西手縫的熊布偶。

公民書區由獨立出版聯盟、NGO組織「獨立公民行動」及台灣獨立書店文化協會組成，打造為「讀字工地」，現場打造原汁原味的台灣工地景色，包括鷹架、禁止進入封條等，開幕日參展成員一同拿起金鏟子進行開工動土儀式，策展單位獨立聯盟理事長陳夏民表示，也象徵著出版業走過疫情開始「動土動工」。