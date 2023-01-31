宇鴻科技焚化爐2015年汙染滲眉埤被桃園市府勒令停工，因清除滲眉埤以及廠內廢棄物，桃園市環保局求償宇鴻2億多元。宇鴻廠房遭行政執行署桃園分署拍賣底價約1.2億元，不過因廠區被公告為土壤汙染控制場址及管制區，買家還需考量後續清除費用。

宇鴻科技焚化爐汙染滲眉埤被勒令停工，環保局整治滲眉埤1.5億元，此外2017、2018年代履行廠區內廢棄物6000多萬。因宇鴻科技遲遲未償還，桃園分署強制執行，目前廠區已經到第3拍，底價約1.2億元。

環保局表示，雖然滲眉埤已經整治完，且廠區內廢棄物已經清除，不過當時檢驗土壤發現汙染超標，環保局在2016年10月公告為土壤汙染控制場址及管制區，若要解除公告，業者需要對廠區內汙染進行細密調查，才能知道汙染範圍及濃度，處理費用難以估算。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧指出，該筆廠區士地面積3514.27坪預定第三拍底價約1.2億元，換算土地單價每坪約3.4萬元，該土地處位於航空城2期徵收預定用地，且屬於特定農業區，依目前市場行情每坪7至8萬計算，若拍得後再售出，行情約2.4億，但根據土地參考資訊顯示該地有掩埋爐渣與工業汙泥，還需要考量到後續土地整治費用，以及是否能順利以行情價出售，都是買家要審慎評估的。

桃園分署表示，此次聯合拍賣會在2月7日下午舉辦，最受矚目的為航空城區段徵收第二期開發地區範圍的桃園市蘆竹區內興段745地號土地及焚化爐，是第3次拍賣，底價從第一次1億8016萬元降至1億2012萬元，物美價廉，值得投資，目前已有多組買家致電洽詢，有意願購買的民眾，一定要把握住機會。