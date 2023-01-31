韓國政府針對中國旅客的防疫措施引起中方不滿，繼停發簽證後再祭出針對韓國旅客採檢的「相應措施」；但韓國國務總理韓惪洙今天仍表示，是否在2月底恢復發給中國公民短期簽證仍須慎重考量。

韓聯社報導，韓惪洙今天與國內媒體會談時，就韓國針對中國公民停發旅韓短期簽證是否可能影響兩國關係的提問做以上表示，認為就目前入境的中國旅客採檢結果來看，是否完全鬆綁簽證限制仍須審慎看待，「簽證問題都已通報中方，也正持續溝通」。

韓國政府去年底因中國疫情快速擴散，要求所有來自中國旅客入境後必須採檢陰性，暫停發給中國公民短期簽證至2月28日，相關措施可能視狀況延長；中國政府對此大表不滿，也基於「相互原則」，停發韓國公民赴中國短期簽證。

因同樣原因遭中國停發日本公民赴中國普通簽證的日本已經在恢復簽證業務後，獲中方恢復審發簽證；但對於尚未恢復簽證業務、甚至進一步延長至2月底的韓國，中方今天宣布自2月起，要求所有來自韓國旅客入境後須採檢。

韓國近期疫情似有放緩，但因自30日起實施第一階段鬆綁室內戴口罩規定，往後疫情變化仍待觀察，當局可能更審慎看待中國旅客入境防疫問題。

據韓國中央防疫對策本部統計，從實施入境採檢的1月2日至今天凌晨零時為止，從中國持短期簽證入境韓國的外籍旅客共4萬1503人，其中750人採檢為陽性，累計陽性率9.5%；單看最近一天的陽性率則為0.9%。（編輯：韋樞）1120131