富邦悍將捕手戴培峰去年繳出生涯年，成為中職史上最年輕單季出賽蹲滿百場的捕手，好表現也反映在「薪」事上，他表示，目前合約還差一點細節，但數字比自己預期還要理想，聽聞中信兄弟福來喜要捍衛金手套，「我想要搶來，去年差一點點，對手很強自己也要更努力。」

頂著「狀元捕手」頭銜挑戰中職，相較於平鎮高中同窗林靖凱、江坤宇在前幾年就打出表現，戴培峰終於在去年破繭而出，出賽103場，敲出75支安打、包含2轟，打擊率2成54，相隔10年中職再度出現單季蹲滿百場的捕手，繼洪一中、葉君璋、鄭達鴻、高志綱後第5人。

雖然球隊因為去年戰績不理想，團隊整體薪資調幅下降，但戴培峰與范國宸、陳仕朋、賴智垣等人都朝加薪方向談約，戴培峰也有望從月薪10.5萬站上20萬大關，「數字比預期理想，謝謝球隊願意給我這麼好的待遇。」

戴培峰表示，目前是朝著複數年合約去談的方向，不過第2年合約是有一些門檻需要達到才會啟動，「這樣會有點挑戰性，也是給自己一點目標。」今年在心願球上寫下「突破、金手套」，他表示，雖然去年帳面成績看似不錯，但其實還有些細節沒有做好，希望今年能更突破，拿下去年沒拿到的金手套。

除了要在新球季繼續拚好成績，戴培峰現在還要先為經典賽做準備，體能續航力成為他最大考驗，「現在還沒遇到還不知道狀況，但去年季後有針對體能加強訓練，多囤一點體能，讓自己落差不要太大。」