花旗集團31日宣布，為中美洲銀行 （Central American Bank for Economic Integration, CABEI）發行藍色債券、社會責任債券的單一主辦機構。CABEI在31日同時發行10年期藍色債券（總金額為70億日圓）和10年期社會責任債券（總金額為1.3億美元），由日本及台灣的機構投資人認購，展現對中美洲永續發展的支持。

花旗集團表示，這是花旗環球證券的台、日團隊，首次攜手合作ESG債券的銷售。

中美洲銀行於2019年訂定「綠色債券框架」、2020年訂定「社會責任債券框架」，並在2022年訂定「綠色暨藍色債券框架」，此次發行的ESG債券系列，框架之訂定皆符合國際資本市場協會（International Capital Market Association, ICMA）的綠色債券原則以及社會責任債券原則。

花旗集團表示，中美洲銀行將運用此次募得資金，挹注於適用範圍內之融資專案，主要包括：藍色債券框架下的水資源保護、永續水資源管理、再生能源、藍色經濟與自然保育；在社會責任債券框架下，優先挹注基礎服務取得、創造就業機會、社會經濟賦能、可負擔的基礎建設、糧食安全與永續糧食系統等。

花旗台灣金融市場事業群負責人馮淑儀表示，全球ESG永續風潮日盛，花旗觀察到，企業追求獲利時，對ESG金融商品興趣也與日俱增，甚至願意跨越國界，發揮影響力投資。此次花旗團隊不僅募集台日兩地投資者，跨海參與中美洲的基礎建設，更是因應氣候變遷及推動永續發展的作為。自1997年起，花旗台灣便協助CABEI發行台幣計價債券，雙方已建立起深厚合作關係。