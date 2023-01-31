春節連假期間破百萬遊客湧入台東，其中台9線縱谷地區更是人車潮不斷。有民眾為圖方便將車輛違停在鹿野鄉中華路，但警方到場時，竟要求機車騎士繞過違停車輛，引發熱議。關山警分局今天回應，員警接獲檢舉時迅速到場處理，但與民眾應對時確實有不恰當，會加以檢討並加強教育訓練。

影片中，1輛小貨車及小客車違停在機慢車道，但員警獲報到場時，竟要求機車騎士繞過違停車輛，多名機車騎士被迫繞道而行，此舉引發網友熱議。民眾看完影片後，表示「民眾臨時停車買東西是常有的事，其實這沒有誰對誰錯，只是警察處理的態度可能需要改進」。

年假期間，民眾為求方便將車輛違停在鹿野鄉中華路，台東警回應，員警處理時確實有不當之處。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

關山分局今天表示，春節期間台東縣縱谷地區湧入大量車潮，1月25日接獲民眾檢舉鹿野市區中華路（台9線334.5K）車輛違停占用慢車道，員警獲報迅速到場取締告發，但過程中與民眾應對言語有不當之處，已經檢討中，並會加強員警教育訓練，以符合民眾期待。

年假期間，民眾為求方便將車輛違停在鹿野鄉中華路，台東警回應，員警處理時確實有不當之處。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

關山分局說明，春節期間該路段總計告發違停25件，呼籲用路人，該路段商家林立，路幅較窄，切勿違停，以免引發交通事故。